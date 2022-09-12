Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

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Нынешние изменения российской экономики происходят на фоне неизбежного процесса отказа от доллара - дедолларизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать "подушку безопасности", как ее создавать в новых условиях и что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», - заявил Путин.

Ранее Банк России сообщил о введении дополнительных мер по сокращению банковских операций в валютах недружественных государств - долларах и евро. Валюты государств, которые заморозили активы российских банков, регулятор рассматривает как «токсичные».