Перенастройка международных отношений: что говорили на Генассамблее ООН после обращения Путина

Именно в этом году к сессии Генеральной Ассамблеи ООН приковано особое внимание.

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Обращение президента России Владимира Путина к россиянам стало самой обсуждаемой темой на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там собрались представители десятков стран, чтобы проговорить наиболее острые темы мировой повестки. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров, он прибыл в США сегодня утром. Его участие до последнего было под вопросом, так как Вашингтон не хотел выдавать визы российским дипломатам.

Американсая газета Politico написала, что американскому президенту Джо Байдену пришлось кардинально переработать свое выступление с трибуны организации в связи с обращением Владимира Путина к нации. Однако, какие именно изменения в свою речь внес 46-й президент США, остается загадкой, так как ничего нового Байден не сказал.

«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему эту подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!» - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале после выступления лидера США.

Одним из надежных союзников и друзей России по-прежнему остается Иран - выступление президента Ибрахима Раиси также прозвучало с трибуны Генассамблеи организации. Он вновь заявил о необходимости многополярного мира. Именно в этом году к сессии ГА ООН приковано особое внимание, так как наметилась перенастройка всей системы международных отношений.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает за то, чтобы увеличить число постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций. С этой же инициативой выступил и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, обратившись с просьбой предоставить постоянное членство в Совбезе ООН.