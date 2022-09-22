Хозяин отеля на Сицилии увидел счет за электричество и попал в больницу

По его словам, расходы за электроэнергию, которые выросли в 10 раз, грозят закрытием отеля с 1 октября.

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Владелец отеля на острове Сицилия Давиде Беллиттери оказался в медицинском учреждении после того, как получил счет за электроэнергию на 83 тысячи евро, который вырос почти в десять раз по сравнению с предыдущим месяцем. При этом указывается, что он обязан оплатить его до 9 октября текущего года. Об этом пишет местная газета Giornale di Sicilia.

Хозяин гостиницы заявил, что в прошлом месяце эта сумма не превышала и 9000 евро. Он отметил, что такие расходы грозят закрытием отеля с 1 октября.

«Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения», - сказал предприниматель.

В больнице Беллиттери, пробыв под наблюдением специалиста шесть часов, получил необходимые лекарства. В настоящий момент он чувствует себя лучше. После хозяин отеля обратился к адвокатам, которые будут разбираться в обоснованности претензий энергетической компании. Помимо расходов за электричество, оператор включил в платежный документ траты на установку нового счетчика взамен сгоревшего.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ от санкционной риторики в отношении России и отмена ранее введенных против Москвы рестрикций сразу снизят цены в Европе и укротят инфляцию. Политик уверен, что в таком случае экономика Старого Света сможет восстановиться и избежать рецессии, вероятность которой в существующих реалиях крайне велика.

Также стало известно, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.