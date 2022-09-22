В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хозяин отеля на Сицилии увидел счет за электричество и попал в больницу

Максим Крюков
15:23 22.09.2022
По его словам, расходы за электроэнергию, которые выросли в 10 раз, грозят закрытием отеля с 1 октября.
Хозяин отеля на Сицилии увидел счет за электричество и попал в больницу
© Фото: Manuel Romano, ZUMAPRESS, globallookpress
Читайте нас на:

Владелец отеля на острове Сицилия Давиде Беллиттери оказался в медицинском учреждении после того, как получил счет за электроэнергию на 83 тысячи евро, который вырос почти в десять раз по сравнению с предыдущим месяцем. При этом указывается, что он обязан оплатить его до 9 октября текущего года. Об этом пишет местная газета Giornale di Sicilia.

Хозяин гостиницы заявил, что в прошлом месяце эта сумма не превышала и 9000 евро. Он отметил, что такие расходы грозят закрытием отеля с 1 октября.

«Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения», - сказал предприниматель.

В больнице Беллиттери, пробыв под наблюдением специалиста шесть часов, получил необходимые лекарства. В настоящий момент он чувствует себя лучше. После хозяин отеля обратился к адвокатам, которые будут разбираться в обоснованности претензий энергетической компании. Помимо расходов за электричество, оператор включил в платежный документ траты на установку нового счетчика взамен сгоревшего.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ от санкционной риторики в отношении России и отмена ранее введенных против Москвы рестрикций сразу снизят цены в Европе и укротят инфляцию. Политик уверен, что в таком случае экономика Старого Света сможет восстановиться и избежать рецессии, вероятность которой в существующих реалиях крайне велика.

Также стало известно, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:33 В стране и мире
Видео
Голосование уже завтра: корреспондент показал избирательный участок для референдума в Донецке
15:07 В стране и мире
Пушилин объяснил включение Медведчука в список на обмен его содействием освобождению бойцов
14:31 В стране и мире
Мобилизованным москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей
12:57 Вопросы истории
Путин присвоил звание Героя России подпольщику Донбасса эпохи ВОВ Третьякевичу
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.