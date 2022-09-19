Жители Европы бронируют отели в Турции, чтобы пережить энергокризис

Число броней на ноябрь текущего года выросло в 1,5 раза к прошлому году.

© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress

Жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.

«Европейцы, чьи счета выросли более чем в десять раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму», - передал телеканал A Haber.

Кроме этого, член правления Анатолийской ассоциации туроператоров Ферхан Адемхан заявил, что занятость в курортных регионах страны будет расти в соответствии с поступающими запросами.

«Мы думаем, что с уменьшением безработицы благосостояние наших граждан еще больше возрастет», - уточнил Адемхан.

Как сообщалось ранее, в Европе жители выходят на улицы, возмущенные повышением цен на энергоресурсы. Например, по данным статистической службы Греции, цены на газ в годовом исчислении выросли более чем на 260%. Жители бросились заказывать дрова. Кроме этого, волна протестов накрыла и Германию. В Лейпциге жители возмущены ростом инфляции, требуют отставки Правительства и отмены санкций против России.