В Кремле заявили, что статус СВО не изменился после объявления частичной мобилизации
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов.
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Статус специальной военной операции, которую проводят ВС РФ на Украине, не изменился после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом 22 сентября заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Нет», - подчеркнул представитель Кремля.
Утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.
Также президент пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов