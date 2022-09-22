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Reuters: Эрдоган на высоком уровне обсудит платежную систему «Мир» и соглашение с РФ

Анна Касаткина
12:46 22.09.2022
Президент Турции на встрече также намерен коснуться ситуации экономики в целом.
Reuters: Эрдоган на высоком уровне обсудит платежную систему «Мир» и соглашение с РФ
© Фото: РИА Новости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября планирует провести встречу на высоком уровне, на которой будет обсуждаться платежная система «Мир». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Reuters.

«Эрдоган проведет встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платежная система "Мир"», - говорится в сообщении.

Помимо этого, как ожидается, на встрече могут обсудить «соглашение с Россией», возможность введения санкций и ситуацию в экономике в целом.

Ранее сообщалось, что турецкие банки «Ишбанк» и «Денизбанк» прекратили обслуживание российской платежной системы «Мир», решение принято в связи с угрозой вторичных санкций. Прием карт «Мир» также приостановлен в некоторых банках Вьетнама и Казахстана.

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