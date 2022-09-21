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МИД РФ объяснил прекращение работы карт «Мир» во Вьетнаме и Казахстане

Виктория Ивашечкина
13:44 21.09.2022
Накануне в СМИ появилась информация о том, что кредитные организации перестали работать с российской платежной системой.
МИД РФ объяснил прекращение работы карт «Мир» во Вьетнаме и Казахстане
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В департаменте Ситуационно-кризисный центр МИД РФ рассказали о прекращении обслуживания российских карт «Мир» в казахстанском «Халык банке» и во вьетнамском банке BIDV в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США.

«"Халык банк" и банк BIDV прекратили обслуживание российских карт "Мир" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США», - написано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Накануне «Известия» сообщили о том, что банки, которые ранее принимали российские карты «Мир», вслед за турецкими кредитными организациями перестали работать с платежной системой. Речь шла о Казахстане и Вьетнаме. Как утверждалось, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay. При этом представители «Халык банка» заявили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Несколькими днями ранее турецкий банк IS Bankasi объявил о приостановке использования платежной системы «Мир». Такое решение в кредитной организации приняли из-за опасения попасть под санкции США.

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