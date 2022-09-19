Крупный турецкий банк приостановил работу с картами «Мир»

Такое решение в кредитной организации приняли из-за опасения попасть под санкции США.

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Турецкий банк IS Bankasi объявил о приостановке использования платежной системы «Мир». Такое решение в кредитной организации приняли из-за опасения попасть под санкции США.

В кредитной организации заявили, что стремятся вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Напомним, сейчас карты платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие государства.

Так, на днях одно из ближневосточных интернет-изданий сообщило со ссылкой на источник в Центральном Банке Египта, что возможно уже в сентябре российская платежная система «Мир» станет доступна и там.