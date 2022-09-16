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Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина встревожило США

Ирина Елагина
15:11 16.09.2022
В США опасаются потерять свои позиции на международной арене из-за нового мироустройства.
Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина встревожило США
© Фото: Ju Peng, XinHua, Glboballookpress
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«Двойным кошмаром» назвали в США заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о едином фронте двух держав на мировой арене, прозвучавшее на полях саммита ШОС в Самарканде. Об этом написал журналист Билл Герц в The Washington Times.

Автор публикации отметил, что на Капитолийском холме озабочены стремлением Китая и России создать «новый глобальный порядок, который угрожает международной демократии и суверенитету».

«Сегодняшняя встреча демонстрирует постоянные усилия Китая и России по укреплению новой оси зла за счет свободы во всем мире. Соединенные Штаты должны продолжать твердо противостоять этим злонамеренным силам и поддерживать народы Тайваня и Украины», - приводит издание слова сенатора-республиканца Марши Блэкберн.

В Вашингтоне обеспокоены укреплением стратегического союза Китая и России.

«Большее стратегическое влияние заключается в том, что этот новый альянс представляет собой конфронтацию или войну "на два фронта" против Соединенных Штатов и их союзников», - сказал изданию капитан ВМС в отставке Джим Фанелл, бывший директор разведки Тихоокеанского флота.

Источники СМИ отметили также, что не стоит преуменьшить и отрицать влияние нового китайско-российского альянса.


«Это было бы смертельной ошибкой. Американским лидерам всех мастей пора вернуться к стандарту холодной войны, когда у них есть возможности и возможности для поддержки двух крупных театральных войн одновременно», - резюмировал Джим Фанелл.

Напомним, что ранее на полях ШОС китайский лидер заявил, что «перед лицом исторических изменений в мире и временах Китай, как крупная страна, готов работать вместе с Россией, чтобы играть ведущую роль и привносить стабильность в неспокойный мир». А российский президент подчеркнул, что «российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство координации прочно, как горы».

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