Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там глава российской дипломатии примет участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На ее полях у министра запланированы десятки встреч с лидерами ряда государств и своими коллегами, а также генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем. В субботу, как ожидается, Сергей Лавров выступит с трибуны ГА ООН.

Путь Лаврова до Нью-Йорка в этот раз занял больше времени, чем обычно. По причине закрытия воздушного пространства рядом европейских стран, спецборту министра пришлось облетать их территории.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия заслужила место постоянного члена в Совбезе ООН.