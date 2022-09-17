Fox Business: Украина не может без согласия США пойти на переговоры с Россией

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США и Великобритания не заинтересованы в прекращении кровопролития на Украине и не хотят переговоров о мире между Украиной и Россией. Тайнами дипломатии с телеканалом Fox Business поделился бывший сотрудник Госдепартамента США Кристиан Уитон.

«Я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, и это печально. Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого», — процитировало собеседника телеканала РИА Новости.

По-мнению эксперта, эскалация конфликта на Украине - это попытка истощить Россию, даже ценой многих человеческих жизней.

«США и Лондон рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию. Никого из них не волнует, как много людей там погибнет», — отметил дипломат.

Аналитик не исключает, что Киеву придется признать независимость регионов, близких по духу России.

«Украина может отказаться от части регионов — русских в этническом плане, русскоговорящих, мироощущение которых отличается от областей, расположенных ближе к центру и на западе страны», — резюмирова экс-сотрудник Госдепартамента.

Ранее представитель Пентагона подтвердил, что Украина получит от Запада два зенитно-ракетных комплекса норвежского производства NASAMS в течении двух ближайших месяцев.