В МО РФ рассказали о результатах поражения подразделений «Иностранного легиона» Украины в Запорожье
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В районе города Запорожье высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражен пункт временной дислокации наемников «Иностранного легиона». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников "Иностранного легиона" в районе города Запорожье», - сообщил он.
Конашенков добавил, что потери Вооруженных сил Украины в результате составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники.