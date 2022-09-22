В МО РФ заявили о потере боеспособности батальона 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В МО РФ заявили о потере боеспособности батальона 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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