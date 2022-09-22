Генконструктор: «Сармат» обесценит разработки НАТО в области стратегических ракетных вооружений

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Перспективная тяжелая жидкостная МБР РС-28 «Сармат» обесценит все наработки стран Североатлантического альянса в области стратегических ракетных вооружений. Об этом сообщил генеральный директор, генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева Владимир Дегтярь, пишет РИА Новости.

«"Сармат" обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании», - приводит агентство его слова.

Специалисты АО «ГРЦ Макеева» ведут разработку межконтинентальных баллистических ракет морского базирования. Многие технические решения были применены в МБР «Сармат» наземного базирования. При этом масса и габариты этой жидкостной ракеты тяжелого класса в пять раз выше, чем у морских ракет, уточнил Дегтярь.

Как проходит обучение офицеров, которые будут эксплуатировать ракетный комплекс, рассказал в августе на форуме «Армия-2022» заместитель начальника военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

В апреле состоялся испытательный пуск ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. По завершении программы испытаний «Сармат» поступит на вооружение РВСН.