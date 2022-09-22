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Бюллетени для референдума о вхождении ЛНР в состав России отпечатаны в полном объеме

Ян Брацкий
00:08 22.09.2022
Сегодня ночью бюллетени начнут развозить по территории Луганской Народной Республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бюллетени для голосования на референдуме о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации отпечатаны в полном объеме. Об этом сообщили в типографии.

«Менее чем за двое суток к предстоящему референдуму подготовили и отпечатали необходимое число бюллетеней. В бюллетени всего лишь один вопрос на русском языке: "Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Сегодня ночью (21 августа) их начнут развозить по территории республики», - рассказал ТАСС представитель типографии. 

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас рассказал, какие последуют изменения, если после проведения референдумов, подконтрольные российским силам территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей войдут в состав РФ. С его слов эта территория будет находиться под защитой суверенитета Российской Федерации.

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