Клишас объяснил, какие последуют изменения после проведения референдумов о вхождении в состав РФ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сенатор Андрей Клишас рассказал, какие последуют изменения, если после проведения референдумов, подконтрольные российским силам территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей войдут в состав РФ.

«Эта территория будет находиться под защитой суверенитета Российской Федерации. Сегодня президент выступил, его позиция четкая, понятная, внятная. Он сформулировал свое отношение к этому. Все необходимые ресурсы, военные в том числе, будут задействованы, чтобы российскую территорию защитить», - сказал он.

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин в телеобращении поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР, и объявил частичную мобилизацию.