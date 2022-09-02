Вашингтон заявил о новом пакете помощи Украине на $11,7 млрд

Белый дом запрашивает в Конгрессе 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и в шесть раз меньше - на стабилизацию цен на топливо в США.

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Администрация Джо Байдена вновь продемонстрировала, что ситуация на Украине ее волнует больше, чем национальная экономика и благосостояние американцев. Белый дом сформулировал запрос в Конгресс на экстренные нужды, а именно на предоставление нового транша Украине и стабилизацию цен на топливо в Америке. На помощь Киеву Вашингтон готов потратить астрономическую сумму в 11,7 миллиарда долларов.

«Чтобы обеспечить нашу приверженность (помощи Украине - ред.) и немедленные нужды, мы запрашиваем 11,7 миллиарда долларов на оборонную и экономическую помощь на первый квартал 2023-го фискального года», - заявление пресс-службы Белого дома процитировало РИА Новости.

Для сравнения, на поддержку топливного рынка внутри страны в шесть раз меньше денег - 2 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на «разрешение ситуации на внутреннем энергорынке и снижения цен на топливо».

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о последствиях вмешательства США в ситуацию на Украине, заявив, что США рискуют стать стороной конфликта на Украине.

Напомним, что ко Дню независимости Украины Джо Байден выделил Киеву еще три миллиарда долларов на военную помощь. Эксперты считают, что США разыгрывают украинскую карту для развязывания конфликта с РФ.