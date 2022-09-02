Эксперт назвал бессмысленным потолок цен на и так дешевый российский газ

В Институте энергетики и финансов считают, что в ценовой политике ЕС и не пахнет экономикой.

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Введение предельных цен на российский газ для Европы лишено экономической целесообразности, так как голубое топливо из России и так поступает в страны ЕС по весьма дешевым расценкам, существенно ниже, чем газ от других поставщиков.

В причинах лоббиррования потолка цен на российский газ помог разобраться заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«Сильно огрубляя, "Газпром" реализует сейчас газ в ЕС в среднем по 500 долларов за тысячу кубометров, при том что спотовые цены в Европе, начиная с конца июля, держатся выше 2000. В целом, российский газ – по-прежнему один из самых дешевых и в Европе, и в мире», - цитирует эксперта РИА Новости.

По данным аналитика, экономических причин для фиксации цен на российский газ нет, но зато есть иная мотивация - политическая. Как отметил Белогорьев, Еврокомиссия давно стремится контролировать газовые контракты, лоббирует единую платформу ЕС по закупке газа, и потолок цен на российский газ - удобный инструмент для продвижения этой площадки.

«Я не думаю, что в текущих условиях страны ЕС смогут согласовать введение "потолка цен", отлично понимая, как неэффективность подобной меры, так и то, что это даст "Газпрому" юридически непробиваемый аргумент для полной остановки поставок компаниям, которые предъявят ему подобное требование. В преддверии отопительного сезона представить себе такое сложно», - резюмировал Белогорьев.

Напомним, что ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ввести предельную цену на поставки российского газа, чтобы «дать отпор попыткам президента РФ манипулировать энергетическим рынком Европы». Москва отреагировала отказом от поставок газа на нерыночных условиях.