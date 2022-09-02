Медведев заявил о прекращении поставок газа в Европу при вводе потолка цен

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Европа рискует лишиться российского газа в случае введения потолка цен на топливо. О невозможности поставок газа на нерыночных условиях заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", - заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ввести предельную цену на поставки российского газа, чтобы «дать отпор попыткам президента РФ манипулировать энергетическим рынком Европы». По словам политика, сейчас газовые хранилища ЕС заполнены на 80%.