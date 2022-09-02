Шольц написал слово «уважаю» после решения G7 ограничить цены на нефть из РФ

Немецкий лидер при этом не уточнил, что он конкретно имел в виду.

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После решения стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть канцлер Германии Олаф Шольц написал слово «respekt» у себя в Twitter, которое в переводе на русский язык означает «уважаю». Вместе с тем немецкий лидер не уточнил, что он конкретно имел в виду.

Короткий пост канцлера появился спустя несколько минут после того, как министры финансов стран «Большой семерки», по данным Sky News, приняли решение ввести ограничение максимальной цены на нефть из России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о наличии в России альтернативных сценариев на случай принятия G7 решения о потолке цен на нефть, которое, по его словам, приведет к существенной дестабилизации рынка. Дмитрий Песков назвал такие ограничения абсурдным решением в интересах западных предприятий.