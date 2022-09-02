В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шольц написал слово «уважаю» после решения G7 ограничить цены на нефть из РФ

Елизавета Потейчук
19:12 02.09.2022
Немецкий лидер при этом не уточнил, что он конкретно имел в виду.
Шольц написал слово «уважаю» после решения G7 ограничить цены на нефть из РФ
© Фото: IMAGO Malte Ossowski SVEN SIMON Globallookpress
Читайте нас на:

После решения стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть канцлер Германии Олаф Шольц написал слово «respekt» у себя в Twitter, которое в переводе на русский язык означает «уважаю». Вместе с тем немецкий лидер не уточнил, что он конкретно имел в виду.

Короткий пост канцлера появился спустя несколько минут после того, как министры финансов стран «Большой семерки», по данным Sky News, приняли решение ввести ограничение максимальной цены на нефть из России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о наличии в России альтернативных сценариев на случай принятия G7 решения о потолке цен на нефть, которое, по его словам, приведет к существенной дестабилизации рынка. Дмитрий Песков назвал такие ограничения абсурдным решением в интересах западных предприятий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:16 Армия
Видео
«Позволяет выполнять в воздухе все»: летчик-испытатель рассказал о возможностях Су-57
16:01 Армия
Видео
Взрывной «Вепрь»: кадры разминирования полей под Мариуполем с помощью БМР-3М
15:04 Армия
Видео
МО РФ: за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 330 украинских военнослужащих
12:05 Армия
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
11:24 Армия
Видео
«Мозговой центр»: что представляет собой штаб коалиционной группировки на учениях «Восток-2022»
Популярное
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.