В Кремле заявили о существовании альтернативных сценариев на случай решения G7 о потолке нефтяных цен

Дмитрий Песков заявил, что принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, когда европейцы «покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги» сжиженный газ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии в России альтернативных сценариев на случай принятия G7 решения о потолке цен на нефть, которое, по его словам, приведет к существенной дестабилизации рынка.

Возможное введение ценовых ограничений представитель Кремля назвал абсурдным решением в интересах западных предприятий.

«Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ», - сказал Песков.

Он добавил, что Россия рассчитывает все варианты и рассматривает альтернативные сценарии развития ситуации, но можно с уверенностью говорить о том, что повышение цен на российский газ приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков.