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Металлургический гигант объявил о заморозке двух заводов в Германии из-за цен на газ

Ирина Елагина
18:42 02.09.2022
Из-за роста цен на газ и электроэнергию металлургический гигант ArcelorMittal объявил о закрытии двух заводов в Германии.
Металлургический гигант объявил о заморозке двух заводов в Германии из-за цен на газ
© Фото: IMAGO, Michael Ketzer, Globallookpress
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Энергетический кризис в Европе привел к остановке производства стали на двух заводах ArcelorMittal в Германии. Металлургический гигант, владеющий предприятиями в 18 странах мира, заявил о вынужденном закрытии заводов в Германии из-за роста цен на газ и электроэнергию.

«ArcelorMittal останавливает работу двух предприятий в Германии», - приводит сообщение компании РИА Новости.

Кризис затронул площадки ArcelorMittal в Бремене, Гамбурге, Дуйсбурге и Айзенхюттенштадте, по распоряжению владельцев сталелитейного производства «в связи с напряженной ситуацией» сотрудников уже перевели на «сокращенный рабочий день».

В релизе концерна отмечается, что «непомерный рост цен» совпал со слабым рыночным спросом на сталь, что усугубляет ситуацию, делает невыгодным производство стали и нивелирует усилия ЕС по защите торговли. Снижает конкурентоспособность и осложняет сталелитейное производство в Германии и дополнительный налог на газ, который с октября намерено ввести Федеральное правительство.

«Как энергоемкая отрасль, мы чрезвычайно страдаем от этого. После десятикратного повышения цен на газ и электроэнергию, с которым нам пришлось смириться в течение нескольких месяцев, мы перестали быть конкурентоспособными на рынке, который на 25% обеспечивается за счет импорта. Мы видим острую необходимость в политических действиях, чтобы немедленно взять под контроль цены на энергоносители», - резюмировал гендиректор ArcelorMittal Germany и ответственный за завод в Бремене Райнер Блашек.

Напомним, что ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ввести предельную цену на поставки российского газа, чтобы «дать отпор попыткам президента РФ манипулировать энергетическим рынком Европы». Москва отреагировала отказом от поставок газа на нерыночных условиях.

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