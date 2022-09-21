«Известия»: во Вьетнаме и Казахстане приостановили прием карт «Мир»

При этом в стране продолжают обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

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Банки, которые ранее принимали российские карты «Мир», вслед за турецкими кредитными организациями перестали работать с платежной системой. Об этом сообщили «Известия».

Утверждается, что в колл-центре BIDV Вьетнама рассказали о том, что перестали принимать российские карты. При этом BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

В Народном банке Казахстана («Халык банк») также отказались принимать «Мир». Это объяснили тем, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Ранее сообщалось, что турецкий банк IS Bankasi объявил о приостановке использования платежной системы «Мир». Такое решение в кредитной организации приняли из-за опасения попасть под санкции США.

В кредитной организации заявили, что стремятся вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами.

Позже в пресс-службе платежной системы «Мир» объяснили, что обслуживание и прием российских карт в зарубежных банках зависит от позиции самих кредитных организаций. Как подчеркивалось, некоторые турецкие банки могут отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков.