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В платежной системе «Мир» объяснили проблемы со своими картами в Турции

Сергей Лебедев
21:20 19.09.2022
Обслуживание и прием российских карт «Мир» в зарубежных банках зависит от позиции самих кредитных организаций.
В платежной системе «Мир» объяснили проблемы со своими картами в Турции
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Обслуживание и прием российских карт «Мир» в зарубежных банках зависит от позиции самих кредитных организаций. Об этом заявили в пресс-службе платежной системы, комментируя ситуацию с турецкими банками.

«Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», - передает РИА Новости сообщение представителей платежной системы «Мир».

Там отметили, что некоторые турецкие кредитные организации могут отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков.

Ранее стало известно, что турецкий банк IS Bankasi объявил о приостановке использования платежной системы «Мир». Такое решение приняли из-за угрозы попасть под санкции США. Аналогично поступили и в DenizBank.

Напомним, сейчас карты платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие государства.

Так, на днях одно из ближневосточных интернет-изданий сообщило со ссылкой на источник в Центральном Банке Египта, что возможно уже в сентябре российская платежная система «Мир» станет доступна и там. 

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