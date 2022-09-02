«Сложнейшая операция»: в Выборге погрузили подлодку К-3 на баржу «Атлант»

© Видео: Telegram, Ксения Шойгу © Фото: Telegram, Ксения Шойгу

Руководитель проектного офиса по созданию кластера «Остров фортов» в Кронштадте Ксения Шойгу опубликовала кадры погрузки первой советской атомной подводной лодки К-3 на баржу «Атлант». Специалисты провели сложнейшую операцию, которая требует особой точности.

«Сложнейшая операция в Выборгском заливе: подводную лодку К-3 заводят на баржу "Атлант"! Инженеры, водолазы, докмейстеры и другие специалисты - всего около 40 человек - выполняют буквально ювелирную работу, ведь максимальная погрешность установки К-3 на баржу - всего 150 миллиметров! Держим кулачки!» - написала в Telegram Шойгу.

Операция по транспортировке подлодки претендует на попадание в Книгу рекордов, поскольку ранее ничего подобного не было. Впечатляющим будет и новый интерактивный музей, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году. Центральным экспонатом станет субмарина К-3.