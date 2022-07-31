Возрождение истории: как преобразился Кронштадт за три года после начала проекта «Остров фортов»

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Президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте. Проект занимает более ста гектаров, включая городскую территорию, часть островов и акватории Финского залива. О том, как идут работы, главе государства рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу.

Это стало уже традицией на День ВМФ - открывать для жителей и гостей Кронштадта новые объекты. Одними из первых их увидели Владимир Путин и Сергей Шойгу.

В музейно-историческом парке три года назад началась реставрация легендарных военных бастионов, строительство конгрессно-выставочного комплекса и Музея военно-морской славы. Проект занимает более ста гектаров, включая городскую территорию, часть островов и акватории Финского залива. Его курирует Ксения Шойгу.

С нуля проделана колоссальная работа. Площадь в десять гектаров преобразилась, став современным общественным пространством - с набережными, спортивными площадками и исторической частью, рассказывающей о мужестве российских моряков.

Бесплатный фитнес-клуб под открытым небом. Профессиональные инструкторы дают советы, как правильно заниматься. Парк серьезно расширил возможности спортивного досуга - беговые дорожки, тренажеры, как для новичков, так и профессионалов.

Восстанавливают и легендарные форты - Кроншлот, Петр Первый. В преддверии праздника освободили от лесов готовый южный фасад форта Император Александр Первый. Ему вернули исторические цвета. Оборонительные сооружения можно рассмотреть с уютной пляжной зоны.

С каждым годом турпоток увеличивается. В прошлом году восстановилось регулярное водное сообщение с Кронштадтом. По словам Ксении Шойгу, за полгода его посетило более полумиллиона человек.

«Я уверена в том, что эта цифра будет дальше только расти. Проект развивается, живет, растет», - сказала она.

Параллельно решают и застарелые проблемы Кронштадта - изношенность инженерных сетей, доступность детсадов, а Минстрой займется расширением «бутылочного горлышка» - развязкой при въезде в город. Уже в будущем году должен открыться Музей военно-морской славы, в котором центральным экспонатом станет подлодка К-3.