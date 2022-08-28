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«Помощь во имя войны»: как США «играет» на украинской ситуации для развязывания конфликта с РФ

Виктория Ивашечкина
Юлия Шатилова
17:55 28.08.2022
Ко Дню независимости Украины Джо Байден выделил Киеву еще три миллиарда долларов на военную помощь.
«Помощь во имя войны»: как США «играет» на украинской ситуации для развязывания конфликта с РФ
© Фото: United_States_Capitol_-_west_front, Wikimedia
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Интересный пассаж прозвучал на неделе из Вашингтона. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в ближайшие дни администрация Джо Байдена огласит название своей миссии на Украине и назначит ее руководителя.

Этот американский генерал возглавит программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ. Решение дать название миссии, помимо определенного символизма, предоставит возможность назначать награды и спецвыплаты для американских военных, в ней участвующих. А назначение командующего, как пишет издание, подразумевает «переход от точечных усилий» по поддержке ВСУ к «многолетней поддержке Украины».

То есть, официально американцы признали, что они не просто поставляют оружие Киеву, они на Украине ведут войну. Войну с нами, с Россией. Это то, о чем мы говорили с самого начала. Что наша спецоперация - это противостояние не с Украиной, а со всем коллективным Западом, со всей военной машиной НАТО. К слову, сейчас из всех стран Европы оружие Киеву не поставляют только две страны - это Венгрия и Австрия.

Зато Вашингтон не скупится на щедрые подарки. Ко Дню независимости Украины Джо Байден расщедрился и выделил Киеву еще три миллиарда долларов на военную помощь. Подчеркивается, что этот транш поступит на Украину не сейчас, а в течение ближайших нескольких лет. То есть американцы делают все, чтобы конфликт не заканчивался, а русские и украинцы продолжали и продолжали гибнуть.

О том, как Запад влияет на усугубление кризиса с Украиной и ухудшение отношений с Россией, подробнее в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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