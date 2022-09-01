BI: поставки оружия Киеву бумерангом ударят по США

© Фото: Fotostand Freitag, Globallookpress

Военная помощь Украине не только подрывает экономику США, но и угрожает национальной безопасности, так как никто не знает, где в итоге окажется поставленное оружие.

Ситуацию с поставками США на Украину военной техники, оружия и боеприпасов проанализировал научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер для новостного агентства Business Insider.

Эксперт заострил внимание на масштабах военной помощи Украине: по его данным, Вашингтон направил в Киев оружия на сумму свыше 10 миллиардов долларов.

«США отправляют массовые партии оружия, несмотря на отсутствие ясности в отношении того, где оно окажется», - считает аналитик.

По мнению Гилтнера, никто не может дать гарантий, что поставленное оружие не окажется на черном рынке и в руках террористов, как это случилось в Сирии и Йемене, поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность с военной помощью Украине.

Кроме того, Гилтнер подчеркнул, что поставки оружия из США усугубляют конфликт на Украине, и отметил, что ситуацию можно разрешить только с помощью дипломатии.

«Американским политикам следует перестать так сильно верить в то, что оружие служит средством достижения целей. Существуют и другие инструменты, такие как дипломатические переговоры. Украине и США нужно использовать что-то кроме вооружений, чтобы прекратить этот кризис», - резюмировал эксперт.

Напомним, что ко Дню независимости Украины Джо Байден выделил Киеву еще три миллиарда долларов на военную помощь. Эксперты считают, что США разыгрывают украинскую карту для развязывания конфликта с РФ.