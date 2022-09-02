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МО РФ: за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 330 украинских военнослужащих

Алексей Курильченко
15:04 02.09.2022
На данном направлении ВСУ потеряли 13 танков, 19 боевых машин пехоты и 12 других боевых бронированных машин за сутки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы России продолжают препятствовать попыткам ВСУ закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. В результате артиллерийских ударов и действий ВКС РФ за сутки было уничтожено более 330 украинских военнослужащих. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что попытка Вооруженных сил Украины совершить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях оказалась провальной и привела к большим потерям украинских войск. Так, за два дня отражения наступления было уничтожено более 1 700 бойцов ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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