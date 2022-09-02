Путин остановил кортеж, чтобы побеседовать с жителями Калининграда

© Видео: polessk39, ВКонтакте © Фото: polessk39, ВКонтакте

Президент России Владимир Путин остановил свой автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда. Глава государства сделал это после посещения Нахимовского училища в рамках своего визита в Калининградскую область.

«Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», - сказал российский лидер.

Ролик с беседой президента с горожанами опубликовали очевидцы в социальных сетях. Местные жители показали положительную реакцию на появление Путина и сопроводили его возгласами «Спасибо!» и «Молодец!». Далее глава государства, казалось, сел обратно в автомобиль, но вновь вышел и помахал калининградцам. Затем кортеж продолжил движение.

Напомним, визит Владимира Путина в Калининградскую область был приурочен ко Дню знаний. В рамках поездки глава государства провел в Калининграде «Разговор о важном» со школьниками, а также в формате видеосвязи принял участие в открытии школ в Таджикистане вместе с президентом страны Эмомали Рахмоном.