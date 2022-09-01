Путин посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

В частности, главе государства продемонстрировали интерактивный класс, где российский лидер осмотрел материалы к уроку по истории создания российского флота.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин посетил филиал Нахимовского военно-морского училища. Учебное заведение открылось два года назад по решению Коллегии Министерства обороны России.

В частности, главе государства продемонстрировали интерактивный класс, где российский лидер осмотрел материалы к уроку по истории создания российского флота. Президент также увидел кабинет боцманской подготовки. База по морским дисциплинам не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений.

Напомним, визит Владимира Путина в Калининградскую область был приурочен ко Дню Знаний. В рамках поездки глава государства провел в Калининграде «Разговор о важном» со школьниками, а также в формате видеосвязи принял участие в открытии школ в Таджикистане вместе с президентом страны Эмомали Рахмоном.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.