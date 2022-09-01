В ходе визита в город президент встретится с губернатором региона Алихановым.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. Визит приурочен ко Дню Знаний. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок «Разговор о важном». Затем российский лидер по видеосвязи примет участие в открытии школ в Таджикистане вместе с президентом страны Эмомали Рахмоном.

В тот же день состоится рабочая встреча с губернатором области Антоном Алихановым. На встрече будет обсуждаться ситуация с транзитом грузов через Литву.

Ранее Путин простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа в возрасте 91 года. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин заехал в Центральную клиническую больницу перед вылетом в Калининград и возложил цветы к гробу.