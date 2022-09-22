Военные кардиохирурги провели первую трансплантацию искусственного левого желудочка сердца

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Военные кардиохирурги впервые трансплантировали искусственный левый желудочек сердца. «Механическую» мышцу установили в груди больного с дилатационной кардиомиопатией.

Первую в истории подобную операцию провели в стенах Национального медицинского центра высоких медицинских технологий - Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России. Трансплантация прошла в уникальном гибридном комплексе кардиохирургического центра под руководством доктора медицинских наук, профессора Александра Лищука.

В военном госпитале им. А.А. Вишневского создан единственный в России единый операционный комплекс с реанимационной палатой, станцией заготовки крови, системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами, возможностью сделать экспресс-гистологию и многими другими функциями. С его помощью удалось преобразовать единое рабочее пространство специалистов диагностических процедур и кардиохирургических бригад.

«При помощи этого устройства мы разгружаем перегруженный объемом, растянутый левый желудочек, уменьшаем напряжение его стенок. Тем самым даем ему возможность в дальнейшем восстановить свою силу сокращения и функцию сердца в целом. При таком лечении можно обеспечить длительную механическую поддержку левого желудочка при противопоказаниях к дальнейшей трансплантации сердца», - отметил Александр Лищук.

Операционная комплекса позволяет одновременно работать с несколькими областями человеческого тела и экономить время оказания помощи пациенту, который получил множественные травмы, ранения, имеет ряд серьезных, тяжелых заболеваний. Здесь есть возможность делать несколько операций одновременно, с применением в операционной всего комплекса диагностических процедур, включая использование современного оборудования для медицинской визуализации, компьютерных и магнитно-резонансных томографов.

Комплекс абсолютно автономен, в нем есть собственные системы тепло- и электроснабжения, кондиционирования воздуха. Кроме того, он дает возможность в режиме реального времени осуществлять телесеансы с консультациями оперирующих врачей, ведущими экспертами России и привлекать, в случае необходимости, зарубежных коллег.

Кардиохирурги военного госпиталя им. А.А. Вишневского делают более 1,5 тысяч операций в год на открытом сердце, более 1 тысячи вмешательств при нарушениях ритма сердца, кроме этого специалисты выполняют около 2 тысяч эндоваскулярных вмешательств. Иногда количество проводимых операций может достигать до 20 в сутки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.