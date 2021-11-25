В Центральном военном госпитале имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце

В военном госпитале имени Вишневского прошла первая операция на аортальном клапане с применением технологии «искусственного сердца». Ее проводили высококлассные врачи в новейшей гибридной операционной, которая дает возможность решать целый комплекс задач и делать несколько процедур одновременно.

У операционного стола лучшие кардиохирурги Центрального военного госпиталя имени Вишневского. Шестнадцать нитей, на которых будет держаться искусственный клапан сердца, как струны, настраивает и крепит солист этой уникальной операции - заслуженный врач России, профессор Александр Лищук.

Так впервые здесь выполняется уникальная операция на аортальном клапане с применением технологии «искусственного сердца». Пациент - 60-летний мужчина с пересаженным механическим органом из титана получает по-настоящему крепкое сердце и, конечно, продление своей жизни. Серьезные осложнения начались у него после перенесенного короновируса.

«У больного после COVID еще обострилась и коронарная болезнь, поэтому делали такую еще тройную операцию, и шунтирование. У нас применяются самые современные технологии в госпитале, и наш министр, он очень передовых взглядов и внедряет самые передовые технологии, и в нашем госпитале это присутствует», - прокомментировал начальник кардиохирургического центра Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Александр Лищук.

Иновационность и уникальность пересадки искусственного сердца заключается ещё и в том, что операция проведена в новейшей гибридной операционной военного госпиталя.

Гибридная операционная - это целый комплекс для срочных хирургических вмешательств. Здесь операционные бригады из разных отделений могут одновременно вести работу в нескольких областях человеческого тела, что экономит время оказания помощи пациенту, который, например, получил множественные травмы, ранения или имеет ряд тяжелых заболеваний. Так же, как и сегодня, когда врачи-кардиологи провели здесь сразу три операции: шунтирование, замену клапана и замену аорты.

«Таким образом, мы экономим ресурс времени, увеличиваем время реабилитации этого пациента, сокращаемся его нахождение в операционной и в госпитале. Сегодняшняя операция, это своего рода преамбула к трансплантации сердца», - отметил начальник Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Александр Есипов.

Военными врачами госпиталя Вишневского в год проводится около пяти тысяч операций на сердце. В день бывает по двадцать сердечных вмешательств разного уровня, и это не предел. Новый комплекс позволяет делать несколько операций одновременно, с применением разных диагностических процедур, включая использование современного оборудования для медицинской визуализации, компьютерных и магнитно-резонансных томографов.

К тому же, комплекс полностью автономен, в нем есть собственные системы тепло- и электроснабжения, а так же кондиционирования воздуха.

Кроме того, этот современный операционный комплекс дает возможность в режиме реального времени держать видеосвязь с врачами и ведущими экспертами России и за рубежом. В этот раз за ходом установки части искусственного сердца следили не только по телемосту. За филигранными действиями наших военных хирургов приехали наблюдать и даже учиться немецкие ведущие специалисты Баварской Университетской клиники города Вюрцбург, история которой насчитывает более четырехсот лет.

«Мы увидели превосходную операцию с хорошим техническим результатом. Нам очень понравилась гибридная операционная госпиталя с ее оснащением на самом современном уровне. К сожалению, у нас такого набора оснащения сразу в одном комплексе нет», - поделился директор клиники кардиохирургии и сосудистой хирургии Университетской клиники Вюрцбурга Райнер Гюнтер Лех.

Уникальная операция и обмен опытом мировых кардиохирургов проходит на научно-практической конференции стартовавшей так же в военном госпитале Вишневского. В ней принимают участие российские и зарубежные специалисты и ученые в области новейших технологий лечения с использованием искусственного сердца.

Сейчас идет эпоха активного внедрения электромеханических устройств при разных трансплантациях. И вскоре наши военные врачи будут применять их во всем, вплоть до пересадки целого искусственного сердца.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих