Армия Армия Армия

Сила в правде: как психологи ВС РФ доставляют на позиции ВСУ агитационные листовки

Виталий Никулин
06:50 21.09.2022
Бойцы подразделений психологических операций формируют в рядах противника определенное общественное мнение, после чего бойцы ВСУ сдаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Их главное оружие - слово. Вместо боекомплекта припасены железные аргументы. Подразделения психологических операций Восточного военного округа (ВВО) подходят вплотную к позициям ВСУ. Работают буквально в нескольких километрах. Давят мощностью в тысячи ватт.

«В частности, по радиоперехватам уже мы неоднократно слышали, что нас необходимо уничтожить любой ценой. Да, скажем так, своеобразная охота. Потому что очень сильно раздражаем противника, находящегося на позициях. В эфирах это подтверждается, когда любыми средствами нас пытаются уничтожить на передовых позициях», - рассказал командир экипажа Михаил.

Командир экипажа звуковещательной станции ЗС-88 Михаил рассказывает, хотя миссия миротворческая, но особо опасная. Необходимо придерживаться особой тактики. Работают до полутора часов, с постоянной сменой позиций. Строго ранним утром или ночью.

Классика жанра - листовки. Это как «дальнобойное орудие». Можно сказать, что они формируют общественное мнение в боевых порядках противника. Доставляются снарядами. В нашем случае в роли носителей информации выступают неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО «Град». Бойцы аккуратно укладывают в начинку каждого по 1,5 килограмма специфической, но спасительной «литературы».

«Психологическая борьба в данной военной спецоперации очень важна. После нашей работы, военнослужащие ВС Украины действительно выходят сдаваться на наши позиции. Тем самым, они сохраняют себе жизнь и здоровье», - отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Малыш».

Агитки Минобороны России уходят в тираж. Прямо из пусковых труб систем залпового огня. Установка доставляет печатную продукцию со скоростью 2500 километров в час. Артиллеристы называют ее очередной партией пропусков на сдачу в плен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:48 В стране и мире
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН
02:00 Армия
Видео
«Если я вернусь...»: что сказал Герой России Таймураз Есенов на допросе в украинском плену
00:42 В стране и мире
Видео
Выбор свободных людей: как принималось решение о референдуме в ЛНДР, Запорожье и Херсонской области
22:29 В стране и мире
Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
21:13 В стране и мире
Сальдо обратился к Путину с просьбой рассмотреть вход Херсонской области в РФ
Популярное
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.