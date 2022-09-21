Сила в правде: как психологи ВС РФ доставляют на позиции ВСУ агитационные листовки

Бойцы подразделений психологических операций формируют в рядах противника определенное общественное мнение, после чего бойцы ВСУ сдаются.

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Их главное оружие - слово. Вместо боекомплекта припасены железные аргументы. Подразделения психологических операций Восточного военного округа (ВВО) подходят вплотную к позициям ВСУ. Работают буквально в нескольких километрах. Давят мощностью в тысячи ватт.

«В частности, по радиоперехватам уже мы неоднократно слышали, что нас необходимо уничтожить любой ценой. Да, скажем так, своеобразная охота. Потому что очень сильно раздражаем противника, находящегося на позициях. В эфирах это подтверждается, когда любыми средствами нас пытаются уничтожить на передовых позициях», - рассказал командир экипажа Михаил.

Командир экипажа звуковещательной станции ЗС-88 Михаил рассказывает, хотя миссия миротворческая, но особо опасная. Необходимо придерживаться особой тактики. Работают до полутора часов, с постоянной сменой позиций. Строго ранним утром или ночью.

Классика жанра - листовки. Это как «дальнобойное орудие». Можно сказать, что они формируют общественное мнение в боевых порядках противника. Доставляются снарядами. В нашем случае в роли носителей информации выступают неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО «Град». Бойцы аккуратно укладывают в начинку каждого по 1,5 килограмма специфической, но спасительной «литературы».

«Психологическая борьба в данной военной спецоперации очень важна. После нашей работы, военнослужащие ВС Украины действительно выходят сдаваться на наши позиции. Тем самым, они сохраняют себе жизнь и здоровье», - отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Малыш».

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