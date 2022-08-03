Украинский пленный, выживший после обстрела Еленовки, поблагодарил российских медиков

Выживший уточнил, что ему зашили лицо, где были рассечены нос и брови, а также вытянули оттуда осколки. Также от них прочистили и ноги.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует видео беседы с украинским пленным, который пережил обстрел СИЗО Еленовка из РСЗО HIMARS военными с украинской стороны.

Украинский пленный рассказал, как с ним обращались российские медики.

«Воистину, условия очень хорошие, серьезно говорю, персонал очень хорошо относится. Мы благодарны персоналу, все время говорим спасибо. Кормят отлично, мы очень рады, и это действительно так», - признался пленный.

Он уточнил, что ему зашили лицо, где были рассечены нос и брови, а также вытянули оттуда осколки. Также от них прочистили и ноги.

Другой пленный тем временем рассказал, как ему удалось выжить после удара HIMARS по Еленовке.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов