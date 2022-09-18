Херсонский госуниверситет приостановил учебный процесс из-за обстрелов ВСУ

Учебный процесс в вузе приостановлен с 19 по 21 сентября.

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Херсонский государственный университет с 19 по 21 сентября приостановил учебный процесс в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

«В связи с ракетными обстрелами учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19 по 21 сентября включительно», - говорится в сообщении вуза.

Ранее в центре города Херсон прогремели шесть мощных взрывов. Согласно словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, украинские войска нанесли удар по городу из РСЗО HIMARS. Также власти Херсона заявили, что целью атаки ВСУ мог стать российский центр гумпомощи.