Борисов: Россия намерена работать на МКС до 2028 года

Глава Роскосмоса заявил, что РФ всегда четко выполняет свои обязательства.

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Россия с высокой степенью вероятности будет сотрудничать по проекту Международной космической станции до 2028 года. Об этом в среду заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«В наших планах работать на станции, включая 2024 год, затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 года с высокой вероятностью», - передает ТАСС слова Борисова.

Глава Роскосмоса также добавил, что Россия всегда четко выполняет свои обязательства.

Ранее Юрий Борисов заявил о необходимости синхронизировать выход России из проекта МКС с созданием новой орбитальной станции. При этом дату выхода из проекта определят на основании анализа технического состояния станции.