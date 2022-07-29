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Роскосмос определит дату выхода из проекта МКС на основании анализа технического состояния станции. Об этом сегодня сообщил гендиректор государственной корпорации Юрий Борисов. При этом он отметил, что процесс начнется после 2024 года и займет время.

«Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости. Мы просто сказали, что после 24-го года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24-го года или в 25-м году - все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту», - сказал Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее новый глава Роскосмоса уже сообщал, что после 2024 года РФ начнет формировать собственную орбитальную станцию. Он подчеркнул, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе - так, чтобы каждый полет обогащал Россию новыми космическими знаниями.

Напомним, на днях стало известно, что Борисов займет должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Ранее Путин освободил его от должности вице-премьера по вопросам ОПК и назначил главой Роскосмоса. Эту позицию с 2018 года занимал Дмитрий Рогозин.