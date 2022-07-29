Борисов заявил о необходимости синхронизировать выход РФ из проекта МКС с созданием новой станции

Процесс выхода из программы Международной космической станции начнется после 2024 года, заявил глава Роскосмоса.

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Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил о необходимости синхронизировать выход РФ из проекта МКС с созданием новой орбитальной станции.

«Совокупность этих технических проблем заставляет нас думать о цели продолжения пилотируемой программы – о создании российской станции. И вот этот переход - завершение работы на МКС и начало работы на российской станции - безусловно, должен быть синхронизирован», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава госкорпорации сообщил, что дату выхода из программы Международной космической станции определят на основе анализа технического состояния МКС.

Кроме того, было добавлено, что процесс начнется после 2024 года, для него потребуется определенное время.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе со «Звездой» рассказал, как Россия покинет проект МКС и перейдет на собственную орбитальную станцию.