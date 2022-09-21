Совфед одобрил закон о лишении свободы на 10 лет за дезертирство и неявку на службу по призыву

Россияне, которые пребывают в запасе, будут нести ту же уголовную ответственность, что и военнослужащие, проходящие службу по контракту.

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Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.

Как уточняется, самовольное оставление места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, передает РИА Новости.

Россияне, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов будут нести ту же уголовную ответственность, что установлена для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту.

Совет Федерации одобрил ряд поправок о военной службе. Среди них, в частности, признание отягчающим обстоятельством совершение преступлений в период мобилизации, военного положения и боевых действий.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправки в Уголовный кодекс, которыми предлагается усилить ответственность за отдельные преступления против военной службы. ГД приняла закон с поправками о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен. Как подчеркивается, наказание за это составит до 10 лет лишения свободы.