Совфед одобрил ряд поправок о военной службе

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Совет Федерации одобрил ряд поправок о военной службе.

Среди них - признание отягчающим обстоятельством совершение преступлений в период мобилизации, военного положения и боевых действий.

Также установлено лишение свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен. Уточняется, что эта мера может не применяться к военнослужащему, предпринявшему меры для освобождения из плена и вернувшегося в свою часть.

Кроме этого, одобрен закон о лишении свободы на срок до 10 лет для военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях. Такой же срок будет грозить за дезертирство, а также неявку на службу по призыву.

Одобрен и закон о наказании за мародерство - в худшем случае за это может грозить 15 лет лишения свободы.

Затронули новые поправки и сферу ОПК - за нарушение условий контракта гособоронзаказа теперь тоже может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Совфеде оценили возможность применения РФ ядерного оружия.