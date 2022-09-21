Совфед разрешил иностранцам-военнослужащим в ВС РФ получать гражданство в упрощенном порядке
Ранее для иностранцев-контрактников было необходимо соблюдать условие непрерывного проживания в России в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.
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Совет Федерации одобрил закон об упрощенном приеме в гражданство России для заключивших контракт на военную службу иностранцев.
Соответствующее одобрение было дано на сегодняшнем заседании Совфеда.
Соответствующие поправки внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации». Ранее для иностранцев-контрактников было необходимо соблюдать условие непрерывного проживания в России в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.
Ранее в Совфеде оценили возможность применения РФ ядерного оружия
А в Совете по правам человека разъяснили условия запрета для выезда при частичной мобилизации - как пояснил пояснил член Совета Кирилл Кабанов, он действует только после получения повестки.