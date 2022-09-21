В СПЧ разъяснили условия запрета для выезда при частичной мобилизации

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Запрета на выезд юридически при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки. Об этом рассказал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

Он пояснил, что выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов запрещается только при полной мобилизации. Однако если повестка пришла, то человек выехать уже не может, отметил Кабанов.

«Юридически они (граждане с военным билетом, но без повестки. - Прим.ред.) могут выезжать за границу, потому что у кого-то военный билет ограничен - и он годен только в военное время. Он же не подпадает под частичную мобилизацию? Не попадает. Он может выезжать», - сказал собеседник РИА Новости.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса. Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь, с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Студентов и призывников мобилизировать не будут, подчеркнул Шойгу.