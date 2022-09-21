Рогов рассказал, как частичная мобилизация в РФ поможет Запорожской области

В частности, те люди, которые будут мобилизованы, смогут обеспечить охрану объектов на освобожденной территории.

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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью со «Звездой» сообщил, что частичная мобилизация в РФ поможет установить охрану на уже освобожденных территориях, а боевым частям отправиться на дальнейшие рубежи.

«Привлечение мобилизационного ресурса поможет освободить воюющих людей и пойти им дальше. То есть те, кого мобилизуют, необязательно будут идти на передовую. Они могут обеспечить охрану объектов на освобожденной территории. А люди, имеющие боевой опыт, смогут пойти вперед, освобождая город за городом», - объяснил Рогов.

Также представитель администрации Запорожской области рассказал и о проведении мероприятий по защите населения в преддверии референдума. По его словам, по сути, введен режим контртеррористической операции.

«Четыре дня будет обход людей по домам. Эта форма голосования выбрана для того, чтобы не было большого скопления людей в одном месте, не было прилетов, теракта. Для безопасности у нас усилена группировка ПВО. По сути, введен режим контртеррористической операции в формате учений, но тем не менее используется и военная техника, и усилены наряды, проводятся проверки», - подчеркнул Рогов.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о частичной мобилизации уже подписан.

Накануне ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области объявили о своем решении провести референдумы по вхождению в состав РФ. Предполагается, что всенародное голосование в регионах будет проведено с 23 по 27 сентября этого года.