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Развожаев возглавит призывную комиссию по частичной мобилизации в Севастополе

Виктория Ивашечкина
11:36 21.09.2022
В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
Развожаев возглавит призывную комиссию по частичной мобилизации в Севастополе
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возглавит призывную комиссию по частичной мобилизации, которая будет создана в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале

«Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю», - уточнил он.

По его словам, решение о частичной мобилизации в стране обосновано и «другого решения, когда есть реальная угроза уничтожения нашей страны, быть не могло».

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о частичной мобилизации уже подписан. 

Позже глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов. Он объяснил, что под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется.

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