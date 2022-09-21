Администрация: освобожденную часть Николаевской области включили в состав Херсонской

Как заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, с соответствующей просьбой обратились представители города Снегиревка и села Александровка.

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Освобожденную часть Николаевской области включили в состав Херсонской. Ее жители тоже примут участие в предстоящем референдуме о вхождении в состав России. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«К нам обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме», - сказал Стремоусов РИА Новости.

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