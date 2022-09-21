В Совбезе РФ сообщили о российско-белорусских консультациях по безопасности в Москве

Как уточнили в Совбезе, консультации проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

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В Совбезе России сообщили об идущих в Москве консультациях по безопасности между РФ и Белоруссией.

«Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран», - говорится в сообщении от пресс-службы аппарата Совета безопасности России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла уже половину своей армии.

Также он отметил, что в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями.