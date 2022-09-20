В WADA заявили, что внимательно следят за работой РУСАДА

Витольд Банька также подчеркнул, что организация имеет открытые каналы связи с российской стороной.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет открытые каналы связи с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Кроме того, оно внимательно следит за работой организации. Об этом рассказал глава WADA Витольд Банька.

«Мы внимательно следим за работой РУСАДА, в том числе по вопросам тестирования и выполнения решения Спортивного арбитражного суда. Это наша обязанность», - уточнил Банька, передает ТАСС.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обвинил Россию в передаче WADA недостоверных данных о тестировании спортсменов на допинг за 2012-2015 годы. После этого суд наложил двухгодичный запрет на выступление россиян под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Несколькими днями ранее стало известно, что расследование российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой завершено. Отдел обработки результатов РУСАДА готовит документы для слушаний в Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК).

В феврале Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания принял решение допустить россиянку до выступлений в личном турнире ОИ. Позже в Международном олимпийском комитете (МОК) заявляли об отмене церемонии награждения фигуристок в случае попадания Валиевой в тройку призеров.