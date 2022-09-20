Вучич: еще одна страна отозвала признание независимости Косова

В МИД России ранее заявили, что Москва никогда не забудет, что Косово - это Сербия.

© Фото: Walter Bibikow, DanitaDelimont, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово.

«Я получил еще одну ноту об отзыве признания независимости Косово... Хочу сказать гражданам Сербии, что это еще одна папка в нашем государственном сейфе», - цитирует его слова РИА Новости.

Со слов главы сербского государства, официальный Белград готов «бороться и молчать» до тех пор, пока Приштина не попытается вступить в новые международные организации.

Ранее Александр Вучич заявил, что семь стран мира отозвали свое признание республики Косово. Вучич добавил, что раскроет соответствующие документы, «как только потребуется». Приштина не сможет присоединиться к Интерполу и стать членом ООН, так как большинство стран не поддерживают независимость Косова, добавил президент Сербии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово является территорией Сербии. Так она ответила на выступление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, посоветовавшего «забыть, что Косово – это Сербия».